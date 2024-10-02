Dilencinin günlük kazancı dudak uçuklattı! Ekipler say say bitiremedi

02 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:00

Hatay'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti. Şahsın üzerinden çıkan paralara zabıta ekipleri el koydu.

Kreşte katliam gibi saldırı: Yaralı çocuklar var

Kreşte katliam gibi saldırı: Yaralı çocuklar var

Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! 48 bin TL'si buhar oldu

Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! 48 bin TL'si buhar oldu

Hatay​ Büyükşehir Belediyesi Zabıta​ Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Antakya​ Haraparası Mahallesi'nde yapılan denetimlerde O.K. isimli şahıs yakalandı. Dilencinin üzerinden çıkan paralar zabıta ekiplerini bile şoke etti.

GÜNLÜK KAZANCI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ekipler tarafından yakalanan O.K., zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramada O.K. üzerinden tam 12 bin 980 lira çıktı. Şahsın üzerinden çıkan 12 bin 980 liraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularını sömürerek kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.