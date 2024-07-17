Dilencinin zulası bastonu çıktı! Ekipler tomar tomar para buldu

17 Temmuz 2024 14:52 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:18

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda yapılan uygulamalarda, ekipler kaçmaya çalışan M.Y. ile A.İ.E. isimli iki dilenciyi yakaladı.

BASTONDAN 7 BİN LİRA ÇIKTI

Dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı. A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para buldu. Paraya el konulurken her iki dilenciye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.