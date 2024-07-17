Dilencinin zulası bastonu çıktı! Ekipler tomar tomar para buldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 14:52 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:18
Sivas'ta zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin bastonundan tomar tomar para çıktı. Dilencinin bastonundan şüphelenen ekipler çıkan paraları görünce şaşkına döndü.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda yapılan uygulamalarda, ekipler kaçmaya çalışan M.Y. ile A.İ.E. isimli iki dilenciyi yakaladı.
BASTONDAN 7 BİN LİRA ÇIKTI
Dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı. A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para buldu. Paraya el konulurken her iki dilenciye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı