Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 mevkidaşıyla görüştü

İsrail ile ABD'nin İran'a saldırması ve İran'ın misilleme saldırılarıyla karşılık vermesi üzerine başlayan İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 7. gününde devam ediyor. Savaş nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken Türkiye de savaşın ilk gününden itibaren barış diplomasisi için kritik temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşın etkileri ve bölgesel sonuçları ile ilgili çok sayıda mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi. Hakan Fidan son olarak Umman, Katar ve Estonyalı mevkidaşlarıyla da telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan; Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.