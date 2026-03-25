Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürüyor. 28 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon günden güne yükselirken Türkiye de savaşın ilk gününden itibaren başta bölge ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeyle diplomatik temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede ABD-İsrail ile İran arasındaki "savaşla ilgili son durum" ele alındı.