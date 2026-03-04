Menü Kapat
 | Yasin Aşan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşla ilgili TBMM'de konuşacak

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilimli süreçle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın salı günü TBMM'de bilgilendirme konuşması yapacağı bildirildi. Bakan Fidan'ın, kamuoyunun merak ettiği konuları TBMM'de detaylı bir şekilde açıklayacağı ifade edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 17:18

- ile arasındaki savaş 5. gününde devam ediyor. İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken İran da misilleme saldırılarıyla İsrail'e cevap veriyor. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürülmüştü. İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1045'e yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

HAKAN FİDAN, TBMM'Yİ BİLGİLENDİRECEK

Orta Doğu'da hareketli günler yaşanırken bölgedeki son gelişmeler ilgili Dışişleri Bakanı , 10 Mart Salı günü 'yi bilgilendirecek. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den açıklama geldi.

Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulunda yerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi ve ortak açıklama yapılmasıyla ilgili sözlerini anımsatan Zengin, "Dün akşam iftarda Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada, genel olarak bu konuya dair yaklaşımımız konusunda, 'Taraftarın uzlaşma açıklamasını bir an evvel yapmalarını istiyorum.' ve '86 milyon insanımızın tek bir ferdinin zarar görmemesi için dikkatli, temkinli, sabırlı ama tüm bunları yaparken de haksızlıklar ve haydutluklar karşısında da dirayetli olmaya devam edeceğiz.' dedi. Türkiye'nin yaklaşımı böyle. Dünyayı barışa çağırmaya, hukuksuz işgalleri, savaşı engellemeye dair gayretleri devam ediyor." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine yönelik açıklamasını hatırlatan Zengin, "Bu balistik mühimmatla alakalı gerekli tedbirler alınarak engellenmiş oldu. Bu bizim için önemlidir. Bu olayın ne kadar ciddi olduğunu, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada Türkiye'nin de bu karanlığa çekilmek için uğraşıldığını göstermesi, kendi birliğimizi, beraberliğimizi tahkim etmek açısından bu konudaki yaklaşımımızın daha net bir tavırla ortaya konması gerektiğini gösteren bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Zengin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la telefonla görüştüğünü belirterek, "Sayın Bakanımızı aradım. Kendisi haftaya salı günü TBMM'ye konuya dair detaylı bilgi verecek. O gün zaten gruplarımızın da konuşmalarına imkan olacak. Sayın Bakanımız, sorularımızı ve aynı zamanda kamuoyunun merak ettiği konuları TBMM'de daha detaylı bir şekilde açıklayacak." dedi.

