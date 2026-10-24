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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 20:25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ve Kuzey Makedonyalı bakan Zeynula ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı İstanbul’da kabul etti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 20:25

Dışişleri Bakanı , Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüştü. Görüşme, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ve Kuzey Makedonyalı bakan Zeynula ile İstanbul'da görüştü

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemenli mevkidaşı, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Katar Başbakanı ile çeşitli temaslarda bulundu.
Bakan Fidan, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile basına kapalı görüştü.
Yemen'de ordunun 5 Ekim'de başlattığı "Yemen Şafağı" operasyonunda yüzlerce Husi milis etkisiz hale getirildi.
Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile İstanbul'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda Körfez'deki güvenlik durumu ve müzakere süreçlerini ele aldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

YEMEN HUSİLERE BAŞLATILAN OPERASYONLA GÜNDEMDE

Yemen, ülkede bulunan İran destekli ve bu grubun Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılarla gündemde. Ülkede ordu, 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" isimli bir operasyon başlattı.  

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ve Kuzey Makedonyalı bakan Zeynula ile İstanbul'da görüştü

Yemen'deki operasyonda açıklamalara göre şimdiye kadar yüzlerce Husi milis etkisiz hale getirildi.

KUZEY MAKEDONYA DEVLET BAKANI'NI DA KABUL ETTİ 

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı da kabul etti. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ve Kuzey Makedonyalı bakan Zeynula ile İstanbul'da görüştü

İstanbul'daki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

KATAR BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçlerini telefonda görüştü.

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ETİKETLER
#hakan fidan
#yemen
#husiler
#Afrah Abdulaziz Al-zuba
#Yemen Şafağı Operasyonu
#Gündem
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