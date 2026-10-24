Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ve Kuzey Makedonyalı bakan Zeynula ile İstanbul'da görüştü

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İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüştü. Görüşme, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Yemen, ülkede bulunan İran destekli Husiler ve bu grubun Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılarla gündemde. Ülkede ordu, 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" isimli bir operasyon başlattı.
Yemen'deki operasyonda açıklamalara göre şimdiye kadar yüzlerce Husi milis etkisiz hale getirildi.
Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı da kabul etti.
İstanbul'daki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçlerini telefonda görüştü.