Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüştü. Görüşme, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ve Kuzey Makedonyalı bakan Zeynula ile İstanbul'da görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemenli mevkidaşı, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Katar Başbakanı ile çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile basına kapalı görüştü. Yemen'de ordunun 5 Ekim'de başlattığı "Yemen Şafağı" operasyonunda yüzlerce Husi milis etkisiz hale getirildi. Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile İstanbul'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda Körfez'deki güvenlik durumu ve müzakere süreçlerini ele aldı.

YEMEN HUSİLERE BAŞLATILAN OPERASYONLA GÜNDEMDE

Yemen, ülkede bulunan İran destekli Husiler ve bu grubun Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırılarla gündemde. Ülkede ordu, 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" isimli bir operasyon başlattı.

Yemen'deki operasyonda açıklamalara göre şimdiye kadar yüzlerce Husi milis etkisiz hale getirildi.

KUZEY MAKEDONYA DEVLET BAKANI'NI DA KABUL ETTİ

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı da kabul etti.

İstanbul'daki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

KATAR BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçlerini telefonda görüştü.