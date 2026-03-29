Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan savaş temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti.

SAVAŞIN ETKİLERİ MASADA

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

FİDAN İKİLİ GÖRÜŞME DE YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmeye Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty de katıldı. Fidan ve Abdelatty, Başbakanlık Konutu'na gelişlerinde Başbakan Şerif'in Özel Danışmanı Syed Tariq Fatemi tarafından karşılandı. Ardından Pakistan Başbakanı Şerif tarafından da sıcak bir şekilde karşılanan Bakan Fidan ve Abdelatty, Şerif ile görüşmelerine geçti. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Asim Malik'in de yer aldığı görüşmede, taraflar arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.