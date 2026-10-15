Dışişleri Bakanlığı CICA Zirvesi için açıklama yaptı: Laos ve Azerbaycan için Türkiye'nin tutumu belirtildi

Dışişleri Bakanlığı, 7. Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA Zirvesi) ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Laos'un yeni üye ülke olarak birliğe katılmasından duyulan memnuniyetin belirtildiği açıklamada bu durumun teşkilatın etkinliğinin güçlendireceğine olan inanç vurgulandı.

AZERBAYCAN'IN DÖNEM BAŞKANLIĞININ UZATILMASINDAN MEMNUNİYET BELİRTİLDİ

Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı. "Zirve’de kabul edilen Bakü Deklerasyonu’yla üye ülkeler, Asya coğrafyasında bölgesel sahiplenme anlayışını temel alan ortak bir işbirliği ruhuyla, barış, refah ve istikrarı koruma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit etmişlerdir. Azerbaycan’ın Dönem Başkanlığı’nın 2026-2028 dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasını, CICA’nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşüm sürecinde kurumsal devamlılığın sağlanması açısından memnuniyetle karşılıyoruz."

Türkiye’nin CICA faaliyetlerine katkı sunmaya devam edeceği söylenen açıklamada, "Ayrıca CICA Genel Sekreteri olarak sergilediği güçlü ve özverili liderlikle teşkilatın uluslararası etkisinin artırılmasına önemli katkılar sağlamış olan Büyükelçi Kayrat Sarıbay’a şükranlarımızı sunuyor, yeni Genel Sekreter olarak görevlendirilen Büyükelçi Sultan Hacıyev’e başarılar diliyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde de CICA faaliyetlerine etkin katkı sunmaya devam edecektir" denildi.