Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili Türkiye'yi suçlayanlara tepki: Ortak Tarih Komisyonu önerimiz hala geçerli

Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı Devleti sınırları içinde 1915'te yaşanan Ermeni tehciriyle ilgili "soykırım" suçlamasında bulunan ülke ve bu ülkelerin liderleriyle ilgili açıklama yaparak "Meselenin siyasi istismar konusu haline getirilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili Türkiye'yi suçlayanlara tepki: Ortak Tarih Komisyonu önerimiz hala geçerli
Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı Devleti sınırları içindeki Ermenilerin terör ve saldırı faaliyetlerine geçmesi nedeniyle 1915'te uygulanan Tehcir Kanunu hakkında Türkiye'ye suçlamalar yöneltenlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili Türkiye'yi suçlayanlara tepki: Ortak Tarih Komisyonu önerimiz hala geçerli

Dışişleri Bakanlığı, 1915 Tehcir Kanunu hakkında Türkiye'ye suçlama yöneltenlere karşı bir açıklama yaparak siyasi istismardan kaçınılması gerektiğini vurguladı ve arşivlerin açıldığını, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu belirtti.
1915 olayları üzerinden siyasi istismar yapılmamasına dikkat çekildi.
Türkiye'nin konuyla ilgili arşivlerini açtığı belirtildi.
Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin hala geçerliliğini koruduğu vurgulandı.
Güney Kafkasya'daki barış ve uzlaşı ikliminin, tarihten husumet üretmeye çalışanlara karşı güçlü bir cevap olduğu ifade edildi.
Bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin meseleyi dar siyasi hesapları için kullanmaya çalıştığı dile getirildi.
Bakanlık açıklamasında, olaylar üzerinden siyasi istismar yapılmamasına dikkat çekilerek konuyla ilgili Türkiye'nin arşivlerini açtığı ve kurulmasını önerdiği belirtildi. Açıklamada önerinin hala geçerliliğini koruduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kafkasya’da ortaya çıkan barış ve uzlaşı iklimi, bölgenin bir iş birliği ve istikrar havzası haline gelmesini isteyenlerin, tarihten husumet üretmeye çalışan kesimlere verdiği güçlü bir cevaptır.

1915 olaylarına ilişkin tartışmada, tarafların, meselenin siyasi istismar konusu haline getirilmemesi gerektiği yönündeki tavrı nettir.

Buna karşılık, bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin, meseleyi dar siyasi hesapları için kullanmaya çalıştıkları veya kendi sorumluluklarının üstünü örtmeye çabaladıkları da görülmektedir.

"ÖNERİMİZ GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR"

Yüzyıllar boyunca birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerini barındıran ülkemiz, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir zeminde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır.

Niyeti yapıcı olan üçüncü tarafları, ortak ve adil bir hafızaya ulaşmaya yönelik çabaları ve son dönemde gelişen yapıcı diyalog ortamını desteklemeye davet ediyoruz."

