Dışişleri Bakanlığından Husilerin Suudi Arabistan saldırısına tepki

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarında elektrik altyapısına yönelik İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıya Türkiye'den tepki geldi. Gelişmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırının provokasyon amacı taşıdığı belirtilerek "Derhal son bulmalı" denildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır.
Suudi Arabistan’a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz."