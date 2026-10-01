Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarında elektrik altyapısına yönelik İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanlığından Husilerin Suudi Arabistan saldırısına tepki Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarındaki elektrik altyapısına yönelik düzenlediği İHA saldırısını kınayarak Suudi Arabistan'a desteğini yineledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarında elektrik altyapısına İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, provokasyon amaçlı bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak son bulması gerektiği belirtildi. Türkiye, Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğine yönelik güçlü desteğini yinelerken bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Saldırıya Türkiye'den tepki geldi. Gelişmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırının provokasyon amacı taşıdığı belirtilerek "Derhal son bulmalı" denildi.

"SUUDİ ARABİSAN'A DESTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ"

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır.

Suudi Arabistan’a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz."