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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 23:11

Husiler Riyad'daki bir noktayı ve petrol tesisini hedef aldı

Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da petrol tesisini vurdu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Husiler Riyad'daki bir noktayı ve petrol tesisini hedef aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 23:11

 'deki İran destekli , 'ın başkenti 'daki "hassas bir hedef" ile Yenbu bölgesinde yer alan ulusal petrol şirketi Aramco'yu füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Husiler Riyad'daki bir noktayı ve petrol tesisini hedef aldı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas bir noktayı ve Yenbu bölgesindeki petrol şirketi Aramco'ya ait tesisi hedef aldıklarını duyurdu.
Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas bir noktayı hedef aldıklarını belirtti.
Ayrıca Yenbu bölgesindeki petrol şirketi Aramco'ya ait tesisi de hedef aldıklarını duyurdular.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik yapılan saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik ablukasının ve saldırılarının sürdüğünü aktaran Seri, Hamis Muşayt ile Taif üslerinden kalkan F-15 ve Typhoon uçaklarıyla çatışmaların yoğunlaştığı dönemde 1018 hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, Necran ve Cazan'dan da füze atışları yapıldığını kaydetti.

Seri, bu saldırılara misilleme olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hassas noktaları ve Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerini hedef aldıklarını duyurdu.

Sözcü Seri, Riyad ve Yenbu'daki saldırıların "başarıyla sonuçlandığını" savundu.

Suudi Arabistan tarafından Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler, Suudi Arabistan'ın ​​​​​​​kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

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ETİKETLER
#Riyad
#suudi arabistan
#yemen
#husiler
#Aramco
#Dünya
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