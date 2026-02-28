Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Türk vatandaşlarına uyarı! 'Dışarı çıkmayın, acil durumlarda bu numaraları arayın'

Kategoriler
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık yayımladığı uyarıda vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran'a seyahatlerini ertelemeleri gerektiğini belirtti.
Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye'ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.
Bakanlık, İran'daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini paylaştı:
Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr)
Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr)
Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr)
Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)
Bakanlık, İran'daki gelişmeleri resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.