Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık yayımladığı uyarıda vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran'a seyahatlerini ertelemeleri gerektiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Türk vatandaşlarına uyarı! 'Dışarı çıkmayın, acil durumlarda bu numaraları arayın' Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaparak dışarı çıkmaktan kaçınmalarını, güvenli bölgelerde kalmalarını ve acil durumlar haricinde seyahatlerini ertelemelerini istedi. Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Vatandaşlara güvenli bölgelerde kalmaları, askeri/kalabalık yerlerden uzak durmaları, dışarı çıkmaktan kaçınmaları ve acil durumlar haricinde İran'a seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi. Esendere, Kapıköy ve Gürbulak kara sınır kapıları üzerinden Türkiye'ye geçişin mümkün olduğu belirtildi. İran'daki Türk temsilciliklerinin acil durum iletişim hatları paylaşıldı. Gelişmelerin Bakanlığın resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

KARAYOLU İLE TÜRKİYE'YE GEÇİŞ MÜMKÜN

Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye'ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.

ACİL DURUM İLETİŞİM HATLARI PAYLAŞILDI

Bakanlık, İran'daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini paylaştı:

Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr)

Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr)

Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr)

Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)

Bakanlık, İran'daki gelişmeleri resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.