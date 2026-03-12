Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına kınama

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken İsrail ordusu, 2 Mart'ta yaptığı açıklamayla Lübnan'dan füze atıldığının tespit edildiğini duyurmuştu. İsrail ordusu daha sonra Lübnan'a yönelik hava saldırısı başlatarak başkent Beyrut'u hedef almış ve Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1786'ya yükseldiğini açıklamıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSRAİL'İN SALDIRILARINA KINAMA

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken Dışişleri Bakanlığından da yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınadı.

Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığının ortada olduğu vurgulanan açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Türkiye'nin Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceği kaydedildi.

https://x.com/TC_Disisleri/status/2032100445745766475