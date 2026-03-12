Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına kınama

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlık, saldırıları şiddetle kınadığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına kınama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 17:47

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken İsrail ordusu, 2 Mart'ta yaptığı açıklamayla Lübnan'dan füze atıldığının tespit edildiğini duyurmuştu. İsrail ordusu daha sonra Lübnan'a yönelik hava saldırısı başlatarak başkent Beyrut'u hedef almış ve Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1786'ya yükseldiğini açıklamıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İSRAİL'İN SALDIRILARINA KINAMA

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken Dışişleri Bakanlığından da yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına kınama

Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’da yaklaşık bir milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığının ortada olduğu vurgulanan açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Türkiye'nin Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceği kaydedildi.

https://x.com/TC_Disisleri/status/2032100445745766475

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Fidan'dan dünyaya İsrail uyarısı: "Kirli savaşını yayıyor!"
Hark Adası'na ABD ve İsrail'in saldırı ihtimali İran'ın gözünü döndürdü: Körfez'i işgalcilerin kanına bularız
ETİKETLER
#Bölgesel Istikrarsızlık
#İsrail Lübnan Saldırıları
#Dışişleri Bakanlığı Kınama
#Insani Hukuk Ihlali
#Türkiye Lübnan Dayanışması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.