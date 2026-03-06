Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Dışişleri Bakanlığından tahliye açıklaması! Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli duyurdu

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken saldırıların hedefi olan ülkelerde yaşayan vatandaşlarla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, vatandaşların durumunun yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından tahliye açıklaması! Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
16:17
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
16:34

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 7. gününde sürüyor. Orta Doğu'da tansiyon düşmezken İran, misilleme kapsamında İsrail ve bölge ülkelerin topraklarını hedef almaya devam ediyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran dahil birçok şehre bomba yağdırıyor.

VATANDAŞLARIN TAHLİYESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bölgede gerilim günden güne artarken saldırıların hedefinde olan ülkelerde yaşayan vatandaşlarla ilgili Dışişleri Bakanlığından tahliye açıklaması geldi. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Vatandaşların durumunun yakından izlendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirten Öncü Keçeli; Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye ulaşımla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından tahliye açıklaması! Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli duyurdu

Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Temsilciliklerimizin acil durum hatları ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat esasıyla göre vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün’den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanı bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki temsilciliklerimiz vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Bahreyn, Katar ve Kuveyt’ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir.

Anılan dört ülkedeki vatandaşlarımızın kara yoluyla Suudi Arabistan ve Umman’a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye’ye dönüşleri mümkün olabilecektir. Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir.

Koşullar anlık olarak değiştiğinden, vatandaşlarımızın ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri önem arz etmektedir."

https://x.com/oncukeceli/status/2029903030603157657

