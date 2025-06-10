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 | Baran Aksoy

Dışişleri kaynaklarından Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Dışişleri kaynaklarından, Madleen gemisindeki bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri kaynaklarından Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 09:23

Madleen gemisindeki aktivistlerin Gazze ablukasını yıkmak için çıktıkları yolda İsrail ordusunun operasyonu ile karşılaştı. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine operasyon düzenledi ve gemideki 12 kişi alıkoydu. Gemide bulunan Türk vatandaşlarını akıbeti merak edilirken Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Dışişleri kaynaklarından Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama

MADLEEN GEMİSİNDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA NE OLDU?

Dışişleri kaynaklarında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, sözkonusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir"

https://x.com/TC_Disisleri/status/1931985880782397514

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