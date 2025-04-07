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 | Bengül Arıca

'Diyanet fetvası' haberlerine DMM'den yalanlama geldi! 'Manipülasyon kampanyasının ürünüdür'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında paylaşılan "Diyanet fetvası: Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah'tır." şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Sosyal medya paylaşımları organize manipülasyon kampanyasının ürünüdür" ifadelerine yer verildi.

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'Diyanet fetvası' haberlerine DMM'den yalanlama geldi! 'Manipülasyon kampanyasının ürünüdür'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 15:34

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında paylaşılan "Diyanet fetvası: Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah'tır." iddiasını yalanlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Diyanet fetvası: Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah'tır." şeklindeki sosyal medya paylaşımları, organize manipülasyon kampanyasının ürünüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2017 yılında hazırlanmış bir kurul fetvasında geçen hadis-i şerifin, bağlamından kopartılarak manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir.

https://x.com/dmmiletisim/status/1909215850084651167

Kurul fetvasında geçen, “Fiyat tâyin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden hiç kimsenin mal ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem.” hadis-i şerifinin, 2022 yılında gündemle ilişkilendirilerek kasıtlı biçimde çarpıtıldığı belirlenmiştir.

"MANİPÜLASYON KAMPANYASININ ÜRÜNÜDÜR"

Aşağıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, farklı tarihlerde "birebir aynı ifadelerle" yürütülen manipülasyon kampanyasının, bugün de birçok sosyal medya hesabından aynı başlıkla ve organize bir biçimde yeniden yürütülmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz

'Diyanet fetvası' haberlerine DMM'den yalanlama geldi! 'Manipülasyon kampanyasının ürünüdür'
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ETİKETLER
#manipülasyon
#iletişim başkanlığı
#Diyanet
#sosyal-medya
#Fetva
#Haksızlık
#Hadis-i Şerif
#Gündem
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