Diyarbakır’da dev narkotik operasyonu: 1,2 ton esrar elde edilebilecek kenevir ve skunk imha edildi

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İstanbul
İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, SAK timleri ve komandolar dev bir operasyona imza attığı bildirildi.
Narkotik Şube Ekipleri tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 24 operasyonel tim ve 230 personel görev aldı. Çalışmalara Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemleri de destek verdi.
Düzenlenen operasyonlar sonucunda:
1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.
36 kg esrar ele geçirildi.
Muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı kullanılamaz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak; operasyonda emeği geçen Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve personelleri tebrik etti.
https://x.com/TC_icisleri/status/2113172671693295738