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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:11

Diyarbakır’da dev narkotik operasyonu: 1,2 ton esrar elde edilebilecek kenevir ve skunk imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunkın imha edildiği duyurdu.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Diyarbakır’da dev narkotik operasyonu: 1,2 ton esrar elde edilebilecek kenevir ve skunk imha edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 12:11

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, SAK timleri ve komandolar dev bir operasyona imza attığı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakır’da dev narkotik operasyonu: 1,2 ton esrar elde edilebilecek kenevir ve skunk imha edildi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır'ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından JİHA destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kenevir ve esrar ele geçirildi.
Operasyonlar 24 operasyonel tim ve 230 personelin katılımıyla, Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemleri desteğinde gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.
Aramalarda 36 kg esrar ele geçirildi.
Muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı kullanılamaz hale getirildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

 

Diyarbakır’da dev narkotik operasyonu: 1,2 ton esrar elde edilebilecek kenevir ve skunk imha edildi

3 İLÇEDE 230 PERSONEL VE JİHA DESTEKLİ OPERASYON

Narkotik Şube Ekipleri tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 24 operasyonel tim ve 230 personel görev aldı. Çalışmalara Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemleri de destek verdi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda:

1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.

36 kg esrar ele geçirildi.

Muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır’da dev narkotik operasyonu: 1,2 ton esrar elde edilebilecek kenevir ve skunk imha edildi

İçişleri Bakanlığı, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak; operasyonda emeği geçen Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve personelleri tebrik etti.

https://x.com/TC_icisleri/status/2113172671693295738

 

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