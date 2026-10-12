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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:57

İçişleri Bakanlığı'ndan 22 ilde dev siber operasyon: 137 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu kapsamda son 5 günde 22 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 327 şüpheliden 137’sinin tutuklandığını bildirildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 11:57

, çerçevesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137’sinin tutuklandığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı'ndan 22 ilde dev siber operasyon: 137 kişi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, 22 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 327 şüpheliden 137'sinin tutuklandığını duyurdu.
Operasyonlar; Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 22 ilde gerçekleştirildi.
Yakalanan 327 şüpheliden 137'si tutuklanırken, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütüldü.
Şüphelilerin çocuk müstehcenliği barındırdığı, çeşitli temalarla vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, para nakline aracılık ettiği ve mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

ŞÜPHELİLERDEN 137’Sİ TUTUKLANDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. 22 ilde ‘Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 137’si tutuklandı, 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

22 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ve koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 22 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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#MASAK
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet genel müdürlüğü
#Siber Suçlarla Mücadele
#Cumhuriyet Başsavcılıkları
#Gündem
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