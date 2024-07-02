Diyarbakır'da gece yarısı korkutan yangın! 

02 Temmuz 2024 00:33 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 00:35

Yangın söndürme helikopterleri 1 saatte ortalama 20 ton su ile müdahale edebiliyor

Yangın söndürme helikopterleri 1 saatte ortalama 20 ton su ile müdahale edebiliyor

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen yangın, Çüngüş ilçesi Gökçe Pelit Mahallesi'nde örtü ve orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın etkili olduğu alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.