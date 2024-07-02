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Diyarbakır'da gece yarısı korkutan yangın! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 00:33 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 00:35
Diyarbakır&#039;da gece yarısı korkutan yangın! 

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman ve örtü yangını meydana geldi. Ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor. 

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen yangın, Çüngüş ilçesi Gökçe Pelit Mahallesi'nde örtü ve orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da gece yarısı korkutan yangın!  - 1. Resim

Yangın, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın etkili olduğu alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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