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İstanbul
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10.000 Rohingyalının Türkiye’ye yerleştirileceği haberlerini yalanladı.
DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "10.000 Rohingyalının Türkiye’ye yerleştirileceğine" yönelik iddialar asılsızdır. Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.