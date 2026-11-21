İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10.000 Rohingyalının Türkiye’ye yerleştirileceği haberlerini yalanladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "10.000 Rohingyalının Türkiye’ye yerleştirileceğine" yönelik iddialar asılsızdır. Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.

https://x.com/dmmiletisim/status/2124102287110918551