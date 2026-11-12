DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye iklim endeksinde geriledi" yönündeki iddiaların art niyetli olduğuna dikkat çekildi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ DMM'den "Türkiye iklim endeksinde geriledi" iddialarına yalanlama DMM, 'Türkiye iklim endeksinde geriledi' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar olduğunu açıkladı. İddialara konu olan değerlendirmenin resmi bir BM raporu veya verisi olmadığı, Almanya menşeli iki kuruluşun sübjektif ölçütlerine dayandığı belirtildi. Yenilenebilir kaynakların Türkiye'nin toplam kurulu gücündeki payının ağustos sonu itibarıyla yüzde 62,9 seviyesine ulaştığı bildirildi. Son bir yıldaki net kapasite artışının yüzde 88,1'inin doğrudan yenilenebilir enerjiden kaynaklandığı ifade edildi. 2026 yılının ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 61,5'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı aktarıldı. Güneş enerjisi kurulu gücünün 2022'deki 9,5 gigavattan bugün 28 gigavata yükseldiği açıklandı. Türkiye'nin İklim Kanunu'nu yürürlüğe koyduğu, Emisyon Ticaret Sistemi'ni kurduğu ve 2053 net sıfır emisyon hedefini resmi olarak benimsediği kaydedildi.

“BÖYLE BİR BM RAPORU VEYA VERİSİ YOK”

İddialara konu değerlendirmenin, resmi bir Birleşmiş Milletler raporu veya verisi olmadığı, Almanya menşeli iki kuruluşun kendi belirledikleri sübjektif ölçütlere dayanan bir çalışma olduğunun altı çizilen açıklamada, "Endeksteki iklim politikaları puanı, somut ve şeffaf verilere değil, sınırlı sayıda uzmanın görüşlerine dayanmaktadır. Bu dar kapsamlı görüşler, Türkiye'nin iklim politikasının bütününü ve sahadaki gerçekliği hiçbir şekilde temsil etmemektedir." ifadeleri yer aldı.

“SON BİR YILDAKİ NET KAPASİTE ARTIŞININ YÜZDE 88,1'İ DOĞRUDAN YENİLENEBİLİR ENERJİDEN KAYNAKLANDI”

Ağustos sonu itibarıyla yenilenebilir kaynakların Türkiye'nin toplam kurulu gücündeki payının yüzde 62,9 seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Son bir yıldaki net kapasite artışının yüzde 88,1'i doğrudan yenilenebilir enerjiden kaynaklanmıştır. 2026 yılının ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 61,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. Güneş enerjisi kurulu gücümüz, 2022 yılında 9,5 gigavat iken bugün 28 gigavata yükselmiştir. Türkiye, İklim Kanunu'nu yürürlüğe koymuş, Emisyon Ticaret Sistemi'ni kurmuş ve 2053 net sıfır emisyon hedefini resmi olarak benimsemiştir. Ayrıca COP31 Başkanı olarak, küresel iklim mücadelesindeki liderliğini ve kararlılığını tüm uluslararası platformlarda sürdürmektedir."

Açıklamada, kamuoyunun, Türkiye'yi hedef alan maksatlı ve asılsız paylaşımlara karşı dikkatli ve hassas olması uyarısında bulunuldu.

https://x.com/dmmiletisim/status/2120873225097793885