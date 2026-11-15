DMM'den 'Almanya'dan haftada 500 kişi gönderilecek' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Söz konusu haberlerin daha önce de gündeme getirildiğini ve merkez tarafından açıkça yalanlandığını hatırlatan DMM, vatandaşları manipülatif içeriklere karşı uyardı.

'ASILSIZ İÇERİKLERE İTİBAR EDİLMEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR'

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişi özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar, geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulmuş ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıkça yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik ortaya atılan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2121889124361629772?a=-rECflvUJuqXZLzwUME&s=20