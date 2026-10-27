DMM'den o iddialara açıklama geldi: "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyat edilmedi, tedaviyi kendisi reddetti"

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İstanbul
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "Devlet Gözetiminde Felç Kalacak" başlığıyla paylaşılan iddialar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yazılı bir kamuoyu açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyatın ardından anestezi etkisindeyken cezaevine gönderildi ve doktorların 15 gün hastanede yatış önerisine rağmen felç riskiyle baş başa bırakıldı" yönündeki haberlerin tamamen gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
DMM tarafından paylaşılan detaylarda, tutuklu Hasan Mutlu'nun bel rahatsızlığına ilişkin sürecin uzman hekimlerin takibinde düzenli olarak yürütüldüğü ifade edildi. Hekimlerin hastaya dair herhangi bir ameliyat kanaatinde bulunmadığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Devlet Gözetiminde Felç Kalacak” başlığıyla paylaşılan, "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyatın ardından anestezi etkisindeyken cezaevine gönderildi ve doktorların 15 gün hastanede yatış önerisine rağmen felç riskiyle baş başa bırakıldı" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.
Mutlu'nun bel rahatsızlığına ilişkin tedavisi uzman hekimlerin takibinde düzenli olarak sürdürülmektedir. Hekimler ameliyat ihtiyacına dair herhangi bir kanaat bildirmemiştir. Söz konusu paylaşımlarda "ameliyat" olarak aktarılan işlem, 19 Ekim'de uygulanan bir ağrı tedavisidir. Sonrasında ise hastanede yatış değil, ayaktan fizik tedavi önerilmiştir.
Mutlu ise 23 Ekim'de verdiği dilekçelerle fizik tedaviye gitmek ve reçete edilen ilacı kullanmak istemediğini yazılı olarak bildirmiştir.
Ceza infaz kurumlarında bulunan herkesin sağlık hakkı, ulusal mevzuat ve insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde güvence altındadır. Kamuoyunu yanıltarak algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."