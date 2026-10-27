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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:52

DMM'den o iddialara açıklama geldi: "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyat edilmedi, tedaviyi kendisi reddetti"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyatın ardından cezaevine gönderildi ve felç riskiyle bırakıldı" iddialarını yalanladı. DMM, yapılan işlemin ameliyat değil ağrı tedavisi olduğunu ve Mutlu'nun önerilen fizik tedaviyi kendi dilekçesiyle reddettiğini bildirdi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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DMM'den o iddialara açıklama geldi:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:52

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "Devlet Gözetiminde Felç Kalacak" başlığıyla paylaşılan iddialar üzerine (DMM) tarafından yazılı bir kamuoyu açıklaması yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

DMM'den o iddialara açıklama geldi: "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyat edilmedi, tedaviyi kendisi reddetti"

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tutuklu Hasan Mutlu'nun sağlık durumuyla ilgili çıkan "Devlet Gözetiminde Felç Kalacak" başlıklı iddiaları yalanladı.
"Tutuklu Hasan Mutlu ameliyatın ardından anestezi etkisindeyken cezaevine gönderildi ve doktorların 15 gün hastanede yatış önerisine rağmen felç riskiyle baş başa bırakıldı" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu paylaşımlarda "ameliyat" olarak aktarılan işlem, 19 Ekim'de uygulanan bir ağrı tedavisidir.
Sonrasında ise hastanede yatış değil, ayaktan fizik tedavi önerilmiştir.
Mutlu, 23 Ekim'de verdiği dilekçelerle fizik tedaviye gitmek ve reçete edilen ilacı kullanmak istemediğini yazılı olarak bildirmiştir.
Ceza infaz kurumlarında bulunan herkesin sağlık hakkı güvence altındadır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Açıklamada, "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyatın ardından anestezi etkisindeyken cezaevine gönderildi ve doktorların 15 gün hastanede yatış önerisine rağmen felç riskiyle baş başa bırakıldı" yönündeki haberlerin tamamen gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

DMM'den o iddialara açıklama geldi: "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyat edilmedi, tedaviyi kendisi reddetti"

AMELİYAT DEĞİL AĞRI TEDAVİSİ UYGULANDI

DMM tarafından paylaşılan detaylarda, tutuklu Hasan Mutlu'nun bel rahatsızlığına ilişkin sürecin uzman hekimlerin takibinde düzenli olarak yürütüldüğü ifade edildi. Hekimlerin hastaya dair herhangi bir ameliyat kanaatinde bulunmadığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Devlet Gözetiminde Felç Kalacak” başlığıyla paylaşılan, "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyatın ardından anestezi etkisindeyken cezaevine gönderildi ve doktorların 15 gün hastanede yatış önerisine rağmen felç riskiyle baş başa bırakıldı" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Mutlu'nun bel rahatsızlığına ilişkin tedavisi uzman hekimlerin takibinde düzenli olarak sürdürülmektedir. Hekimler ameliyat ihtiyacına dair herhangi bir kanaat bildirmemiştir. Söz konusu paylaşımlarda "ameliyat" olarak aktarılan işlem, 19 Ekim'de uygulanan bir ağrı tedavisidir. Sonrasında ise hastanede yatış değil, ayaktan önerilmiştir.

Mutlu ise 23 Ekim'de verdiği dilekçelerle fizik tedaviye gitmek ve reçete edilen ilacı kullanmak istemediğini yazılı olarak bildirmiştir.

Ceza infaz kurumlarında bulunan herkesin sağlık hakkı, ulusal mevzuat ve insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar çerçevesinde güvence altındadır. Kamuoyunu yanıltarak algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

DMM'den o iddialara açıklama geldi: "Tutuklu Hasan Mutlu ameliyat edilmedi, tedaviyi kendisi reddetti"
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ETİKETLER
#fizik tedavi
#Cezaevi
#hasan mutlu
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#iletişim başkanlığı
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