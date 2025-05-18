DMM'den Bakan Şimşek iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılara operasyonların yapılacağının Şubat ayından beri bilindiğine yönelik iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den (DMM), Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılara operasyonların yapılacağının Şubat ayından beri bilindiğine yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

DMM İDDİALARI YALANLADI

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yer alan, "Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılara operasyonların yapılacağının Şubat ayından beri bilindiğini söyledi" iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da uluslararası finans dünyasından temsilciler ve yatırımcılarla bir araya gelmiş, Türkiye'nin ekonomi programına ilişkin gelişmeleri paylaşmıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Bahse konu toplantılar ve görüşmelerde iddia edilenin aksine Bakan Şimşek'in sürecin önceden bilindiğine ilişkin bir değerlendirmesi olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1924086586804740387