Hakan Fidan için 'diploma denkliği' iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "YÖK'ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok" iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "YÖK'ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok" iddiasını yalanladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamladığı aktarılan açıklamada, lisans eğitiminin ardından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusunda bulunduğu bildirildi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Aşağıdaki belgede de görüleceği üzere lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla verilmiştir. Bakan Fidan daha sonra Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570