Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:40

DMM'den 'Pakistan’da halkın “Mekke Anlaşması”nı protesto etmek için sokaklara döküldü' iddialarına ilişkin açıklama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Pakistan’da halkın “Mekke Anlaşması”nı protesto etmek için sokaklara döküldüğü yönündeki haber ve paylaşımları yalanladı. DMM, dolaşıma sokulan görüntülerin Pakistan’ın kendi iç politikasına ilişkin geçmiş dönemdeki eylemlere ait olduğunu bildirdi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
DMM'den 'Pakistan’da halkın “Mekke Anlaşması”nı protesto etmek için sokaklara döküldü' iddialarına ilişkin açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:40

(DMM), bazı hesapları ve basın yayın organlarında dolaşıma sokulan, 'daki gösterilerin "Mekke Anlaşması"na yönelik olduğu iddialarını yalanladı. 

DMM'den 'Pakistan’da halkın “Mekke Anlaşması”nı protesto etmek için sokaklara döküldü' iddialarına ilişkin açıklama!

DMM, paylaşımlarda kullanılan görüntülerin daha önce Pakistan'da düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

DMM yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, Pakistan halkının Türkiye’nin de taraf olduğu “Mekke Anlaşması”nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönünde dolaşıma sokulan iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntüler, iddia edildiği gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle ya da herhangi bir anlaşmayla ilişkili değildir.

Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu görüntülerin, Pakistan’da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edilmiştir.

Ülkemizin de yer aldığı barışı, huzuru ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan manipülatif paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2107831387927572979?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'deki okul saldırganı tutuklandı
Cildinizi içten besleyerek güzelleşebilir misiniz? İşte cilt dostu besinler
Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinde yeni dönem
ETİKETLER
#sosyal medya
#Pakistan
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#Basın Yayın Organları
#Mekke Anlaşması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.