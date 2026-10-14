DMM'den 'Resulayn' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruyla uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da köylülerin evlerine dönüşünü engelliyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını kamuoyuyla paylaştı. Sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiği belirtildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadeler yer verildi.

"Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan; 'Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn’da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor' iddiası gerçek değildir."

"Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG’nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye’deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir."

"Süreci çarpıtarak Türkiye’yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur."