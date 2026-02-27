Menü Kapat
DMM'den "vatansız bırakılma" iddialarına yalanlama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hakkari'de yaşayan bir ailenin "vatansız bırakıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan incelemede, söz konusu kişilerin Türk vatandaşlığı için resmi bir başvuruda dahi bulunmadığı ortaya çıktı.

DMM'den
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 00:01

Sosyal medya ve bazı basın organlarında yayılan "'de bir aile vatansız bırakıldı" iddiaları üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi () harekete geçti. Yapılan detaylı incelemelerin ardından iddiaların içerdiği ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği bildirildi.

"RESMİ BİR VATANDAŞLIK BAŞVURUSU YOK"

DMM tarafından paylaşılan resmi açıklamada, ilgili şahısların vatandaşlık haklarına dair herhangi bir hukuki sürecin engellenmediği, aksine böyle bir talebin yetkili makamlara iletilmediği vurgulandı. Açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında, Hakkâri’de yaşayan bir ailenin “vatansız bırakıldığı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

İlgili kişilerin Türk vatandaşlığına ilişkin resmi herhangi bir başvuruları olmadığından, vatandaşlık konusunda bir süreç işletilmemiştir. Sadece vatansız kişi statüsüne dair başvuruları olmuş ve sonuçlandırılmıştır. Böylece Türkiye’de yasal bir statü kapsamına erişmişlerdir. Vatandaşlığa ilişkin başvuru ve diğer hususlar için de kendilerine bilgilendirme yapılmıştır.

Kamuoyunun dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2027073849578127404

