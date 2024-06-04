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Doğum gününde dehşeti yaşadı! Direğe zincirle bağlayıp yapmadıklarını bırakmadılar

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 17:07 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:16
Doğum gününde dehşeti yaşadı! Direğe zincirle bağlayıp yapmadıklarını bırakmadılar

Bilecik’te bir gence yapılan doğum günü kutlaması facia ile sonuçlanıyordu. Gence zincirle bağlayan arkadaşları eline ne geçtiyse fırlattı.

Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi bir grup genç, doğum günü olan arkadaşları M.P. için kutlama yaptı. Önceki gece mahalle meydanında bir araya gelen gençler, şaka yapmak istedikleri arkadaşlarını zorla kollarından tutup adeta sürükleyerek elektrik direğine zincirle bağladı.

Doğum gününde dehşeti yaşadı! Direğe zincirle bağlayıp yapmadıklarını bırakmadılar - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Daha sonra başından aşağıya su ve benzeri şeyler döken, bir şeyler fırlatan gençler ardından torpil patlattı. Gencin itiraz etmesine aldırmayan arkadaşları, ardından başından aşağı su döküp kafasını yıkadılar. Dökülen çamaşır suyu sebebiyle M.P. bir süre sonra bulanık görmeye başladı. Olayı ilk önce ailesine söylemeyen genç tedavi altına alındı. Aile, çocuklarının arkadaşlarından şikâyetçi oldu. Olayın duyulması üzerine Bilecik Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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