Domuz eti skandalı ile anılan Köfteci Yusuf hakkında Tarım Bakanı Yumaklı'dan açıklama! 'Süreç tamamlandı'

15 Kasım 2024 20:22 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 20:34

Domuz eti skandalı ile gündeme gelen Köfteci Yusuf hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi. Yumaklı sürecin tamamlandığını ve doğru bilgilerin kendileri tarafından alınacağını ifade etti.

MasterChef jürilerinin Dubai çikolatası ve Köfteci Yusuf yorumu dikkat çekti: "Bunu deli bile yapmaz!"

MasterChef jürilerinin Dubai çikolatası ve Köfteci Yusuf yorumu dikkat çekti: "Bunu deli bile yapmaz!"

Tarım ve Orman Bakanlığı​, Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunan Köfteci Yusuf firmasına ait ürünlerde de 'domuz eti' kullanıldığının tespit edildiğini açıklamıştı. Köfteci Yusuf'tan konu hakkında açıklama gelirken durumun 'kumpas'tan ibaret olduğu iddia edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​, katıldığı canlı yayında gıda güvenliği​ ve sahte-taklit ürünlerle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Yumaklı, kamuoyunda domuz eti​ içerdiği yönündeki iddialarla gündeme gelen Köfteci Yusuf hakkında yürütülen incelemenin tamamlandığını ifade etti.

'SADECE LİSTE YAYIMLAMAYACAĞIZ'

Taklit ve tağşiş ürünlere karşı ciddi bir çalışmanın yürüdüğünü ifade eden Yumaklı, "Bugüne kadar 1,1 milyon denetim yapıldı. Bu konuda bize ulaşan her türlü bildirimi değerlendiriyoruz. Vatandaş bizim için en büyük denetçidir. Denetimlerin şeffaflığı adına artık sadece liste yayınlamakla kalmayacağız; denetim, analiz ve tespit sürecini tamamladıktan sonra uygunsuz durumu doğrudan vatandaşlarımızla paylaşacağız." dedi.

'KÖFTECİ YUFUS SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR'

Köfteci Yusuf'un 'domuz eti' iddialarını reddetmesi hakkında konuşan Yumaklı şu ifadeleri kullandı: