Sağlık Bakanlığında kritik gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden aldı

19 Ekim 2024 01:25 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 01:30

Bazı bakanlıklarda yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığındaki kritik bir isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığında yapılan bir görevden alma dikkat çekti. Köfteci Yusuf'un bazı şubelerinde domuz eti tespit edilmesinin yankıları sürerken, Helal Akreditasyon Kurumu'nda yapılan üst düzey değişiklik de gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık getirildi.

KÖFTECİ YUSUF SKANDALI SONRASI KRİTİK KARAR

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMA

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.