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Son dakika | 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
19 Ekim 2024 00:28 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 01:03
Son dakika | 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı! Karar Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Sırbistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti ve Sierra Leone büyükelçiliğine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete​'nin 19 Ekim 2024 tarihli sayısı yayımlandı. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan​'ın imzasıyla bazı ülkelere yeni büyükelçi atandı. Resmi Gazete'de yer alan atama​ kararları şöyle:

4 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ

Sırbistan​ Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

Son dakika | 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

Güney Afrika Cumhuriyet Büyükelçiliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

Son dakika | 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı - 2. Resim

Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin, Sierra Leone Büyükelçiliğine ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende atandı.

Son dakika | 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı - 3. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com
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