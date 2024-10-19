Son dakika | 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Sırbistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan Cumhuriyeti ve Sierra Leone büyükelçiliğine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin 19 Ekim 2024 tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı ülkelere yeni büyükelçi atandı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle:
4 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ
Sırbistan Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.
Güney Afrika Cumhuriyet Büyükelçiliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.
Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin, Sierra Leone Büyükelçiliğine ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende atandı.