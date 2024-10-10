Köfteci Yusuf domuz eti skandalı sürüyor! Yusuf Akkaş ilk kez açıklama yaptı: "Ben garip bir kuşum"

10 Ekim 2024 16:42 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:23

Ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, ilk kez konuştu. İddiaları kabul etmediğini söyleyen Akkaş, “Benim siyasi gücüm yok. Garip bir kuşum. İşimde ekmeğimde birisiyim” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ünlü köftecideki domuz eti satışıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ünlü köftecideki domuz eti satışıyla ilgili açıklama

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir köftecinin ürünlerinde domuz eti​ çıktığı iddiaları büyük yankı uyandırmıştı. Adı açıklanmayan köftecinin Türkiye'de 200 şubesi bulunan Köfteci Yusuf olduğu öne sürülmüştü. Domuz eti skandalı büyürken Tarım ve Orman Bakanlığı ise taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine Köfteci Yusuf'u da ekledi. yeni gelişmeden sonra Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, ilk kez konuştu.

"OLAYI ADALETE BİLDİRDİM"

Saygı Öztürk'e konuşan Akkaş'ın şunları aktardı:

Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Adalete bildirdim olayı, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim.

Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız.

"BEN GARİP BİR KUŞUM"

Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır.

KÖFTE VE DÖNERDE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı​, Köfteci Yusuf'ta domuz eti olan ürünleri listeledi. Bakanlığın açıklamasına göre; firmanın köftesinde ve dönerinde domuz eti tespit edildi.