Düğün salonu fiyatları hakkında dikkat çeken sözler! "Evlilik kredisi projesini Cumhurbaşkanına bizzat sunduk"

17 Temmuz 2024 17:48 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 18:38

Dünyada yaşanan pandemi krizinden sonra özellikle düğün salonlarına ilgide bir azalma söz konusu oldu. Ülkemizde de bu sorunun yaşandığı ve insanların düğün yapma tercihlerinin azaldığı ortaya çıktı. Tgrthaber.com olarak bu durumun sebeplerini sizler için araştırdık.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez ile yaptığımız görüşmemizde, düğün salonlarına gerçekten talep azaldı mı, düğün salonları fiyatlarında ne kadar artış yaşandı, 2024 düğün salon fiyatları nedir gibi soruları sizler için sorduk.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'in sorularını cevapladı.

İşte haberimizin detayları:

"DÜĞÜN SALONLARINDA EKSTRA BİR ZAM OLMADI"

Düğün salonları fiyatlarının geçtiğimiz senelere oranla orantısız bir şekilde arttığı konusuna açıklık getiren Adem Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

Bugün takdir edersiniz ki girdi maliyetleri epey artmış durumda. Örneğin düğün salonlarında bulunan gazlı içeceklerden elektrik fiyatlarına, kira maliyetlerinden, ikramlara kadar geçtiğimiz senelere oranla çok artmış durumda. Ancak düğün salonları bu paralellikte artmadı. Bu zam oranlarının hep altında kaldı. Bu sebepten düğün salonlarına fahiş zam yapıldı diyemeyiz.

Zaten düğün salonları yerel işletmeler olduğu için verdikleri hizmetlerde genelde yıllardır tanıdığı isimler oluyor. Bu sebepten ötürü yaptığımız zamlar sadece işletmelerimizi ayakta tutabilmek için yapılır.

Düğün salonlarına talep azalması konusu veya düğün salonları işletmelerinin azalması gibi konuların sebebiyle ilgili de şöyle bir örnek verebilirim; Yakından tanıdığım bir aile düğün yapmak için tarihte bir türlü netleşemiyorlardı. Sebebini sorduğumda ise düğün salonunun fiyatıyla veya beyaz eşyaların fiyatıyla ilgili sorunlarının olmadığını ve tamamen ev kiralarının çok yüksek olmasından dolayı bir sorun yaşadıklarını ifade ettiler. Yani düğün salonlarının fiyatlarıyla ilgili bir sorundan ziyade diğer konularda yapılmış ekstra zamlardan kaynaklı bir talep azalması söz konusu olabilir.

"EĞLENCE SEKTÖRÜ DEĞİL HİZMET SEKTÖRÜYÜZ"

Çok zorlu bir pandemi dönemi atlattık. Biliyorsunuz bu süreçte uzun süreli kapanmalar yaşandı. Bu kapanmalarla birlikte Türk aile yapısı da biraz dejenere oldu. Bizler aslında eğlence değil hizmet sektörüyüz. Bizler aslında Anadolu'dan gelmiş insanlarımızın sosyal yardımlaşma gibi takı törenleriyle, yeni kurulacak bir ailenin inşasını hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Düğünlerimizde takı merasimleri gerçekleşir. Düğün sahiplerimizde takılan takılara istinaden misafirlere ikram bulunur. Akabinde de hayırlı bir işe adım atıldığı için birlik ve beraberlik içinde yörelerimize uygun oyunlar oynanır. Dolayısıyla eğlenceden ziyade hizmet işi yaptığımıza inanıyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZA PROJEMİZİ TEKLİF ETTİK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim döneminde ilan ettiği evlilik kredisi projesi bizzat bizim odamız tarafından kaleme alınmış ve Cumhurbaşkanlığı makamına teklif edilmiş bir projeydi. Bizim salon sahipleri olarak herhangi bir kredi talebimiz olmadı. Yeni evlenecek çiftlerimiz için kredi talebimiz oldu. Bu projemiz de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu karşılandı ve toplumda da karşılığı güzel oldu.

Düğün salonları fiyatları hakkında sormuş olduğumuz soruyu da cevaplayan Adem Sönmez şöyle devam etti:

"HER BÜTÇEYE UYGUN SALONUMUZ VAR"

Fiyat tarifelerimizi her salonun özelliklerine göre belirliyoruz. Salonlar 1 pırlanta, 2 pırlanta, 3 pırlanta ve lüks olarak ayrılır.

Şu anda salonlarımız 30 bin TL'den başlar. Ancak ucu açıktır. Yani düğün yapacak ailenin beklentilerine göre, verecekleri ikramlara göre ve yapacakları semte göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi 30 bin TL'den başlar, 100 bin TL'ye, 200 bin TL'ye hatta 500 bin TL'ye kadar çıkan salonlarımız olabilir. Burada önemli olan düğün sahibinin beklentileridir. Bu şekilde her bütçeye uygun salon bulunabilir. Zaten düğün salonlarımız genelde bulunduğu ilçede uzun yıllardır işletildiği için çevredeki insanları da tanır ve el birliğiyle bu hayırlı işin en güzel şekilde tamamlanması için ellerinden geleni yapar.

"KDV ORANLARI DÜĞÜN SALONLARINI EPEY ZORLUYOR"

Düğün salonlarına uygulanan KDV oranları işletmelerimizi gerçekten çok yoran ve yıpratan oranlara geldi. Özellikle hizmet sektörü olarak gözükmemiz gerekirken 'Eğlence Sektörü' olarak vergi dilimine girmemiz bu vergi oranlarının çok yukarda olmasını beraberinde getiriyor. Bizler geçmiş dönemde ilgili Bakanlarımızla bu konuyu yüz yüze görüşmüştük ancak daha sonra Bakan Bey değişti.

KDV oranlarının revize edilmesi gibi bir durum yaşanırsa, bizler muhakkak fiyatlarımızda daha da indirime gidebiliriz. Bu karar alınırsa yeni evlenecek çiftlerimize de aslında bir hediye niteliğinde olur.

Düğün salonları sahipleri olarak Türk düğün kültürümüzün devam etmesi için, çiftlerimize elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Devletimizin bizlere ve yeni evlenecek çiftlerimiz için destek olmasını bekliyoruz. Bizim talebimiz, KDV oranlarının makul seviyelere çekilmesidir. Devletimiz böyle bir karar alırsa , düğün salonları sahipleri olarak taşın altına elimizi fazlasıyla koyarız.