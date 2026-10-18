Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 17:11

Dündar Ziya Gültekin'in öldüğü kazada yeni gelişme: Şoförü tutuklandı

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kazanın ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin'in şoförü Muharrem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Dündar Ziya Gültekin'in öldüğü kazada yeni gelişme: Şoförü tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 17:11

'de 15 Ekim'de saat 13.28 sıralarında 'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada; Muharrem K. idaresindeki araç, Düzce'de seyir halindeyken önünde ilerleyen başka bir araca çarptı. 

Dündar Ziya Gültekin'in öldüğü kazada yeni gelişme: Şoförü tutuklandı

GÜLTEKİN KURTARILAMADI

Meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti.

Dündar Ziya Gültekin'in öldüğü kazada yeni gelişme: Şoförü tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Gültekin'in şoförü Muharrem K. hakkında işlem başlatıldı.

Dündar Ziya Gültekin'in öldüğü kazada yeni gelişme: Şoförü tutuklandı

ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Muharrem K., çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak Düzce Çilimli Cezaevi'ne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Fidan'ın Azerbaycan'da gizli görüşme yaptığı iddiasına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden yalanlama
AK Parti'ye geçecek mi? Alper Yeğin bizzat kendisi açıkladı
ETİKETLER
#Düzce
#anadolu otoyolu
#Dündar Ziya Gültekin
#Üsküdar Belediye Başkanvekili
#Muharrem K.
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.