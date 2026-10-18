Dündar Ziya Gültekin'in öldüğü kazada yeni gelişme: Şoförü tutuklandı

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İstanbul
Düzce'de 15 Ekim'de saat 13.28 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada; Muharrem K. idaresindeki araç, Düzce'de seyir halindeyken önünde ilerleyen başka bir araca çarptı.
Meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti.
Kazanın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Gültekin'in şoförü Muharrem K. hakkında işlem başlatıldı.
Adliyeye sevk edilen Muharrem K., çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak Düzce Çilimli Cezaevi'ne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.