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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:52

Dünya basınından Türkiye’ye COP31 övgüsü: Ev sahipliği için daha iyi bir yer olamazdı

Dünya medyasının kalbi COP31’de atıyor. İklim müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge’de kurulan COP31 Medya Merkezi, ulusal basının yanı sıra 190’dan fazla ülkeden gelen 4 bine yakın basın mensubuna ev sahipliği yapıyor. Antalya'daki küresel iklim diplomasisini dünya kamuoyuna ileten basın mensupları Türkiye'nin organizasyon kapasitesinden, Antalya'nın ev sahipliği ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti sıklıkla dile getiriyor.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Dünya basınından Türkiye’ye COP31 övgüsü: Ev sahipliği için daha iyi bir yer olamazdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:52

İklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli uluslararası platformlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (), 9 Kasım’da ’da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen konferans kapsamında, uluslararası medya kuruluşlarının haber üretim ve yayın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mavi Bölge’de kapsamlı bir medya merkezi inşa edildi. 5 bin gazeteciye hizmet verecek kapasiteye sahip merkez için ulusal basının yanı sıra 190’dan fazla ülkeden 4 bine yakın gazeteci akredite oldu. COP31 Mavi Bölge’de kurulan medya merkezinde yüzlerce medya mensubuna eş zamanlı çalışma imkanı sunuluyor. Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının kullanımına sunulan merkez, COP31’de yürütülen müzakerelerin, alınan kararların ve konferans kapsamındaki gelişmelerin dünya kamuoyuna aktarılmasında kritik bir görev üstleniyor.

Dünya basınından Türkiye’ye COP31 övgüsü: Ev sahipliği için daha iyi bir yer olamazdı

TEKNOLOJİK VE DONANIMLI ALTYAPI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Gazetecilerin canlı yayın, haber hazırlama, röportaj ve kurgu ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan medya merkezinde özel ve açık çalışma alanları, televizyon ve radyo odaları, yüksek hızlı internet, IPTV altyapısı ile gelişmiş görüntü ve ses aktarım sistemleri bulunuyor. Merkezde yer alan 120 kişilik özel çalışma alanı ve 300 kişilik geniş açık çalışma alanı, uluslararası medya temsilcilerine farklı çalışma imkanları sunuyor.

Dünya basınından Türkiye’ye COP31 övgüsü: Ev sahipliği için daha iyi bir yer olamazdı

KÜRESEL YAYIN TRAFİĞİNİN ODAĞINDA MCR VAR

Medya merkezinin en önemli operasyonel birimlerinden biri olan Ana Yayın Kontrol Odası (MCR), konferansın yayın koordinasyonunu sağlıyor. Genel kurul görüşmeleri, müzakere salonları ve basın toplantıları başta olmak üzere farklı noktalardan gelen ses ve görüntü akışları, MCR üzerinden tek merkezden yönetiliyor. Güvenlik protokolleri çerçevesinde kontrollü erişimle korunan ve 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet veren sistem, konferanstaki gelişmelerin uluslararası basına kesintisiz, hızlı ve güvenilir biçimde ulaştırılmasını sağlıyor.

Dünya basınından Türkiye’ye COP31 övgüsü: Ev sahipliği için daha iyi bir yer olamazdı

TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNE ULUSLARARASI BASINDAN ÖVGÜ

Konferansı takip eden uluslararası medya mensupları, organizasyona ilişkin görüşlerini aktardı. İlk kez COP konferansına katıldığını belirten İngiliz gazeteci Stuart Smith, "Binlerce insanın iklimi dünya için daha iyi hale getirmek adına mümkün olan en iyi şekilde çaba göstermesi inanılmaz. Bunu görmek gerçekten heyecan verici. 2050 hedefini yakalamak, bağlı kalınması gereken iyi bir hedef gibi görünüyor. Ülkelerin 2050 yılı için net sıfır emisyon konusunda uzlaşmaya varmış olması bile bu hedefe bağlı kalmamız gerektiğini gösteriyor" dedi. Daha önce NATO Zirvesi için Ankara’da bulunduğunu belirten Smith, Türkiye’deki organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye’yi bu yıl epey görmüş oluyorum. Ziyaret etmek harikaydı. Yemekler çok iyiydi, lojistik de gayet sorunsuz işledi. Hava da harikaydı. Kısacası konferansımız için güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

Dünya basınından Türkiye’ye COP31 övgüsü: Ev sahipliği için daha iyi bir yer olamazdı

"ÇOK İYİ ORGANİZE EDİLMİŞ GÖRÜNÜYOR"

Zambiyalı gazeteci Mwila Malama, COP31’den beklentisinin yeni taahhütler verilmesinden çok, önceki konferanslarda açıklanan finansman sözlerinin fiilen yerine getirilmesi olduğunu söyledi. Malama, "Benim COP31’den beklentim, yalnızca önceki COP’larda olduğu gibi ek taahhütlerin verilmesi değil, yapılmış olan finansman taahhütlerinin fiilen yerine getirilmesidir. Küresel Güney’deki birçok ülke, özellikle Afrika’da, Asya’nın bazı bölgelerinde ve Güney Amerika’da iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Bu ülkeler, önceki COP’larda verilen mali taahhütlerin hayata geçirilmesi konusunda eyleme ihtiyaç duyuyor. Umudum, finansmanın fiilen aktarıldığı ve en ön saflarda yaşayan toplulukların iklim krizine uyum, azaltım, kayıp ve hasarla mücadele için ihtiyaç duydukları finansmana kavuşabildiği bir COP olması" dedi.

Daha önce dört ayrı COP konferansına katıldığını belirten Malama, Türkiye’nin ev sahipliğini ise şu sözlerle değerlendirdi: Bugün ilk gün ama şu ana kadar her şey iyi görünüyor. Çok memnunum. Bu benim katıldığım dördüncü COP. Daha önceki COP’larda da bulundum ve organizasyon açısından bunu üst sıralarda değerlendiriyorum. Çok iyi organize edilmiş görünüyor. Türkiye halkı çok misafirperver. Dolayısıyla harika.

Dünya basınından Türkiye’ye COP31 övgüsü: Ev sahipliği için daha iyi bir yer olamazdı

“EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İÇİN SEÇİLEBİLECEK DAHA İYİ BİR YER OLAMAZDI”

İngiltere’den konferansı takip eden kameraman Joel Tinker, COP31’de herkesin söz sahibi olması ve ülkelerin çevre politikalarını paylaşabilmesinin önemine dikkat çekti.

Tinker, "Herkesin söz sahibi olması ve çevreyi daha iyi hale getirmek, Sıfır Atık sağlamak için neler yapabileceklerini dile getirebilmesi önemli. Herkesin politikalarını duymak ve tüm ulusların nasıl birlikte çalıştığını görmek istiyorum. Bir kameraman olarak bütün bunları kaydetmek ve farklı görüşleri dinlemek oldukça ilgi çekici" dedi.

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini bildiğini belirten Tinker, "Türkiye’nin net sıfırı hedeflediğini de biliyorum. Umarım bu gerçeğe dönüşür. Bundan herkesin fayda sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Antalya’nın ev sahipliğine ilişkin değerlendirmesinde ise Tinker, "Antalya’dayız ve burası harika. İnsanlar çok iyi, hava çok güzel. Buna ev sahipliği yapmak için seçilebilecek daha iyi bir yer olamazdı" diye konuştu.

Dünya basınından Türkiye’ye COP31 övgüsü: Ev sahipliği için daha iyi bir yer olamazdı

"ÜLKENİZ ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR. HERKES ÇOK NAZİK"

Güney Koreli gazeteci Lei Chu da Türkiye’nin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Düzenlediğiniz her şeyden çok köklü bir kültüre sahip olduğunuz ve hem toplantımıza hem de her ülkeye karşı çok zarif bir tutum sergilediğiniz görülüyor. Bence muhteşem. Bu bölge, ülkeniz çok güzel görünüyor. Herkes çok nazik" dedi.
COP31’den beklentisini ülkeler arası iş birliği üzerinden anlatan Chu, "Tüm hükümetlerin birlikte çalışmasını ve bütün müzakereler yoluyla dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmesini bekliyorum. Bence artık çok büyük bir sonuç elde etmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Sıfır Atık yaklaşımına da değinen Chu, "İklim mücadelesinde yalnızca karbondioksit salımını dizginlemekle kalmamalıyız. Tarıma, beslenme düzenimize ve sürdürülebilir gıdaya da odaklanmalıyız. Doğayı iyileştirebilmek için bitki temelli beslenme modellerini teşvik etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası medya mensuplarının değerlendirmelerinde Türkiye’nin ev sahipliği, Antalya’nın organizasyon kapasitesi ve misafirperverliği öne çıkarken, Sıfır Atık, sürdürülebilirlik, iklim finansmanı ve küresel iş birliği COP31’in uluslararası gündemindeki önemli başlıklar arasında yer aldı.

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#Antalya
#Cop31
#Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
#Unfccc
#Mcr
#Gündem
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