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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:22

Ömer Çelik'ten COP31 mesajı: "Türkiye en önemli aktörlerden biri oldu"

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'e ilişkin, "Dünya iklim krizinin eşiğindeyken, Türkiye diplomatik ağırlığıyla masada güçlü yer almasının yanı sıra; sürece yön veren en önemli aktörlerden biri oldu" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Ömer Çelik'ten COP31 mesajı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:22

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek COP31 dün Antalya'da başladı. Zirve kapsamında 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakan ağırlanacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE SÜRECE YÖN VERİYOR"

Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

"Dünya iklim krizinin eşiğindeyken, Türkiye diplomatik ağırlığıyla masada güçlü yer almasının yanı sıra; sürece yön veren en önemli aktörlerden biri oldu.

Antalya’da gerçekleştirilecek COP31, küresel adalet ve ortak gelecek adına tarihi bir eşiktir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir dünyanın mimarlarından olmaya devam ediyor."

https://x.com/omerrcelik/status/2120066009428021471

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