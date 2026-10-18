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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 23:05

Dünya Zeynep bebeğin kurtarılma anlarını konuştu: AFAD personeli operasyonu anlattı

Sapanca'da selden kurtardığı 8 aylık Zeynep bebeği halata asılıyken pışpışladığı görüntülerle gündem olan AFAD personeli Murat Ergül o anların perde arkasını anlattı. Güvenlik bağlantıları yapılırken uyanan bebeği ninni söyleyerek uyuttuğunu söyleyen Ergül o kurtarma anlarını paylaştı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 23:05

 ’nın ilçesinde dereden taşan sel suları nedeniyle bungalov evde mahsur kalan aileyi kurtarırken halata asılı halde karşıya geçtiği esnada kucağındaki bebek uyanmasın diye pışpışlayan personeli, dünya gündeminde yer edinen duygu dolu kurtarma operasyonunu anlattı.
Sakarya'da günlerdir aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağışlar, kentin birçok bölgesinde olduğu gibi Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi’nden geçen derenin taşmasına ve erişimi sağlayan köprünün yıkılmasına neden oldu. Taşkın sebebiyle derenin hemen kenarında bulunan bungalov evde aralarında bebek ve çocukların da yer aldığı aile mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma ekipleri, hızla yükselen sel sularına karşı zamanla yarıştı. Gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra ekipler, kurtarma operasyonuna başladı. İlk olarak bir personelin beline ip bağladıktan sonra halat sistemini kurabilmek için karşıya yüzmesiyle başlayan operasyonun görüntüleri, dünya gündeminde yer edindi. Halata asılı halde karşıya geçtiği esnada kucağındaki bebek uyanmasın diye pışpışlayan AFAD personeli Murat Ergül o anları anlattı. İlk önce kadınların kurtarıldığını belirten Ergül, sıra 8 aylık bebeğe geldiğinde bebeğin panik yapmasını engellemek için halata asılı halde personele doğru çekilirken pışpışlama hareketi yaptığını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Dünya Zeynep bebeğin kurtarılma anlarını konuştu: AFAD personeli operasyonu anlattı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dereden taşan sel suları nedeniyle bungalov evde mahsur kalan aileyi kurtarma operasyonunda, AFAD personeli Murat Ergül'ün kucağındaki bebek uyanmasın diye onu pışpışlayarak karşıya geçirdiği anlar dünya gündeminde yer aldı.
Sakarya'da günlerdir devam eden sağanak yağışlar sonucu Sapanca ilçesinde derenin taşmasıyla bir aile bungalov evde mahsur kaldı.
Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma ekipleri, ip sistemi kurarak aileyi kurtarma operasyonuna başladı.
Operasyon sırasında AFAD personeli Murat Ergül, 8 aylık Zeynep bebeği uyandırmamak için halata asılı halde giderken pışpışladı ve ninni söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak AFAD personelini tebrik etti.
Murat Ergül, afet bölgesinde çocukların zor durumunu hissettirmemeye çalıştıklarını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Dünya Zeynep bebeğin kurtarılma anlarını konuştu: AFAD personeli operasyonu anlattı

"AİLE DERENİN KARŞISINDA MAHSUR KALMIŞTI"

Murat Ergül, "Sakarya AFAD ekibi olarak 8 aylık bebeğimizi kurtardık. Su üstü ve doğada arama kurtarma ekibimizle müşterek bir çalışma gerçekleştirdik. Aile, derenin tam karşısında bulunuyorlardı ve mahsur kalmışlardı. Su seviyesi çok yüksekti ve tahliye etmemiz gerekiyordu. Öncelikle yapılan plan dahilinde iple emniyete aldığımız bir arkadaşımız dereden yüzerek karşıya geçti ve bir halat düzeneği kurduk. İlk önce annelerimizi geçirdik ve güvenli alana götürdük. Daha sonrasında Zeynep bebeğin ağabeyi olan Ayaz’ı, sonrasında da bebeğimizi geçirdik. Bebekler için emniyet kemeri olmadığından kendimiz alternatif üreterek bebeği sisteme ve kendime bağladım. Bağlama esnasında bebek uyandı ve ben de yeniden uyutmak için gayri ihtiyari bir şekilde pışpışlama ve ninni söyleyerek tahliyesini gerçekleştirdim. O esnada da bebeğin yeniden uyuması beni çok mutlu etti ve gurur verdi" dedi.

Dünya Zeynep bebeğin kurtarılma anlarını konuştu: AFAD personeli operasyonu anlattı

"AFET BÖLGESİNDE ARAÇ VE GEREÇLERİMİZ DÜNYA STANDARTLARINDA"

Ergül, "İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Afet bölgesinde gerek ekipmanlarımız, gerek dünya standartlarındaki araç ve gereçlerimiz olsun eksik değil. Bizi desteklerinden dolayı AFAD Başkanlığımıza, Sakarya Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ergül, "Afet bölgesinde çocuklarımıza o anın zor durumunu, afetin zorluğunu hissettirmek istemiyoruz ve o kötü psikolojiden çıkmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da başarabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

BAKAN ÇİFTÇİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI: "SEN UYU ZEYNEP KIZIM BİZ BURADAYIZ"
 

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşarak AFAD personelini tebrik etti. Bakan Çiftçi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki. AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı. Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım. Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir. Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.

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