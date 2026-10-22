Dünyaca ünlü markaları taklit ettiler! Ele geçirilen parfümlerin değeri dudak uçuklattı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Bayrampaşa'daki 2 adreste dünyaca ünlü markalara ait sahte parfümleri üreterek satışa hazır hale getirdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin haksız kazanç elde etmesini önlemek ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla 21 Ekim 2026'da söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 350 MİLYON TL

Operasyonda, piyasa değeri 350 milyon TL olan 120 bin 115 adet sahte parfümün yanı sıra parfüm üretiminde kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 adet üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 boş parfüm şişesi, 9 bin 664 boş parfüm kutusu ve 550 litre parfüm esansı ele geçirildi.

Ayrıca 1 dolum makinesi, 1 hava kompresör makinesi, 2 parfüm kapaklama makinesi, 1 parfüm jelatinleme makinesi ve 1 parfüm damıtma makinesine el konuldu. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.