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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:16

WhatsApp mesajlarıyla iş adamına ölümle tehdit: 2 milyon TL borcun var

Hatay'da WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajlarla iş adamının kendilerine 2 milyon TL borcu olduğunu söyleyen ve ölümle tehdit eden kadın ve erkek 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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WhatsApp mesajlarıyla iş adamına ölümle tehdit: 2 milyon TL borcun var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:16

’da dolandırıcılık çetesinin üzerinden gönderdikleri mesajlarla iş adamını tehdit ettiği belirlendi. İş adamının kendilerine 2 milyon TL borcu olduğunu söyleyen gruba karşı operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görevlilerince, bir vatandaşın kendisinden 2 milyon TL talep edildiği ve kendisi ile ailesinin ölümle tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

WhatsApp mesajlarıyla iş adamına ölümle tehdit: 2 milyon TL borcun var

TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemede olayın şüphelileri olduğu belirlenen 11 suç kaydı bulanan S.K. isimli erkek şahıs ve Ş.K. isimli kadın şahıs, farklı adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 2 adet kırma av tüfeği, 293 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği kartuşu ve 3 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

WhatsApp mesajlarıyla iş adamına ölümle tehdit: 2 milyon TL borcun var

WHATSAPP MESAJLARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılırken S.K. ise tutuklandı.

Öte yandan iş adamını tehdit eden şahısların WhatsApp üzerinden iletişime geçerek arama yaptıkları ve mesaj gönderdikleri belirlendi.

WhatsApp mesajlarıyla iş adamına ölümle tehdit: 2 milyon TL borcun var
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#whatsapp
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#S.k.
#İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
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