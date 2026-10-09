Düzce'de ilkokul duvarına yazılan mesajlar endişelendirdi: 17 yaşındaki çocuk yakalandı

Düzce'de bir ilkokulun bahçe duvarına tehdit içerikli mesajlar yazan 17 yaşındaki bir çocuk yakalandı.

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve okulun öğrencisi olmayan E.K.Ö. (17) hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltı kararı verildi.