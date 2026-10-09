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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:32

Düzce'de ilkokul duvarına yazılan mesajlar endişelendirdi: 17 yaşındaki çocuk yakalandı

Düzce'de .Şehit Özgür Işık İlkokulunun duvarlarına yazılan yazılar çevredekileri kaygılandırdı. Tehdit içerikli mesajlar sonrası yapılan soruşturmada 17 yaşında bir çocuğun olayı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Düzce'de ilkokul duvarına yazılan mesajlar endişelendirdi: 17 yaşındaki çocuk yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:32

'de bir ilkokulun bahçe duvarına tehdit içerikli mesajlar yazan 17 yaşındaki çocuk yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

Düzce'de ilkokul duvarına yazılan mesajlar endişelendirdi: 17 yaşındaki çocuk yakalandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Düzce'de bir ilkokulun bahçe duvarına tehdit içerikli mesajlar yazan 17 yaşındaki bir çocuk yakalandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Hamidiye Mahallesi Şehit Özgür Işık İlkokulu'nun duvarına tehdit içerikli yazılar yazan kişi hakkında çalışma başlatıldı.
Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve okulun öğrencisi olmayan E.K.Ö. (17) hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şehit Özgür Işık İlkokulu'nun dış duvarındaki tehdit içerikli yazılara ilişkin Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Olayı okulun öğrencisi olmayan E.K.Ö'nün (17) gerçekleştirdiği değerlendirilerek çocuk hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce gözaltına alınan adli süreçteki çocuk, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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ETİKETLER
#Düzce
#hamidiye mahallesi
#Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
#Şehit Özgür Işık İlkokulu
#İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü
#Gündem
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