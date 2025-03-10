Ece Gürel'e cadılık dersi vermişti! Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı: Son 2-3 aydır...

Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve 4 gün sonra ormanlık alanda bulunan mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eve Gürel'in ölümüyle ilgili ise dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı. Özen'in, Ece Gürel'in son zamanlardaki değişimiyle ilgili sözleri dikkat çekti.

İstanbul Kağıthane'deki evinden 2 Mart Pazar günü ayrılan mimar Ece Gürel, gezmek için gideceğini söylediği Belgrad Ormanı'da kayboldu. Aramaların dördüncü gününde gece saatlerinde bulunan Ece Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 gün süren aramaların ardından sağ olarak bulunan Gürel'in ölüm sebebi hipotermi olarak açıklandı.

ECE GÜREL'İN ÖLÜMÜNDE GİZEMLİ İDDİALAR

Ancak Ece Gürel'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanamadı. Gizemli iddiaların gündeme geldiği olayda, Gürel'in cadılık eğitimi aldığı ve birtakım ritüeller gerçekleştirdiği öne sürüldü.

CADI HOCASINA GÖZALTI

Gürel'e cadılık eğitimi (Witchcraft) verdiği iddia edilen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen için, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı vermişti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Kararın ardından Polis tarafından gözaltına alınan Hale Nur Özen, Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa Adalet Sarayında Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Özen, Hakim karşısına çıktı. Özen ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin günlerce konuştuğu esrarengiz olayda Gürel'in hocası olduğu iddia edilen Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı. Hakim karşısına çıkan Özen, ifadesinde şunları söyledi:

"TAROT VE CADILIK EĞİTİMİ ALDI"

"Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitimi almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı 'cadılık' içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok.

"SON 2-3 AYDIR..."

Ece'nin son 2-3 aydır duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu.

"ECE'NİN ÖLÜMÜYLE BAĞLANTIM YOK"

Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum."