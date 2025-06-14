Ece Üner hakkında mahkemeden karar

Gazeteci Ece Üner, 2 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mağduru olduğu davanın sanığı haline geldiğini savunan Ece Üner beraatını talep etti. Mahkeme, Üner hakkındaki ara kararını açıkladı.

Ünlü gazeteci ve sunucu Ece Üner, 15 Mart 2025 tarihinde sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki yorumu nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ece Üner ile tarafların avukatları hazır bulundu.

ECE ÜNER: MAĞDURKEN SANIK OLDUM

Duruşmada savunma yapan sanık Üner, "Asker kızıyım ve devlet terbiyesi ile yetiştim. Rasim Ozan Kütahyalı bir buçuk yıldır benimle uğraşıyor. Tüm mecralarda itibarımı zedeleyecek söylemlerde bulunuyor. Mağduru olduğum davanın sanığı haline geldim. 25 yıldır mesleğimi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ece Üner hakkında uygulanan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin söz konusu paylaşım içeriğindeki ifadelerinin aynı zamanda eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak İsmail Saymaz hakkındaki soruşturmada yargı görevi yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik ve buna elverişli olduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ece Üner'in ‘adil yargılamayı etkileyeme teşebbüs' suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması, ‘devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.