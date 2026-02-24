Edirne Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

CHP'li Edirne Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik takip ve MASAK raporları sonucunda düzenlenen operasyonda inşaat firmasının ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve para cezalarını usulsüz şekilde iptal ettikleri iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A., Belediye Meclis Üyesi N.M. ve adliye çalışanlarının da bulunduğu 13 şüpheli eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

3 AYRI SUÇLAMA

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KRİTİK İSİMLER TUTUKLANDI

Çıkarıldıkları mahkemece, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. Belediye Meclis ve Encümen Üyesi N.M. ve adli personel E.E.K. ile H.B. isimli şüpheli olarak tutuklandı.

2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Mahkeme, diğer şüpheliler hakkında ise denetimli serbestlik hükümleri uyguladı. İki şüpheli hakkında "ev hapsi" kararı verildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın başında ise savcılık ifadesi alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.