Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Edirne Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Edirne Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıktı. Aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 13 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 01:41
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 02:00

CHP'li Edirne Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar çıktı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik takip ve MASAK raporları sonucunda düzenlenen operasyonda inşaat firmasının ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve para cezalarını usulsüz şekilde iptal ettikleri iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A., Belediye Meclis Üyesi N.M. ve adliye çalışanlarının da bulunduğu 13 şüpheli eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

3 AYRI SUÇLAMA

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

KRİTİK İSİMLER TUTUKLANDI

Çıkarıldıkları mahkemece, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. Belediye Meclis ve Encümen Üyesi N.M. ve adli personel E.E.K. ile H.B. isimli şüpheli olarak tutuklandı.

2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Mahkeme, diğer şüpheliler hakkında ise denetimli serbestlik hükümleri uyguladı. İki şüpheli hakkında "ev hapsi" kararı verildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın başında ise savcılık ifadesi alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP kurultay davasında dikkat çeken ifadeler! "50 milyon dolar için 7 bavul yeter"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayrampaşa Belediyesi'nde itirafçı rüşveti açıkladı: Hasan Mutlu'nun kardeşi 2.4 milyonu bagaja koydu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB yolsuzluk davası canlı yayınlanacak mı? Akın Gürlek cevapladı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.