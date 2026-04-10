Edirne ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Emniyet ekiplerinin aylar süren takibi sonucu 300 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis ağı çökertildi. Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı deşifre edilmişti.
Ayrıca Edirne ve İstanbul'da 16 şüphelinin yakalandığı eş zamanlı operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.