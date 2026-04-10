Emniyet ekiplerinin aylar süren takibi sonucu 300 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis ağı çökertildi. Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ Edirne ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 300 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis ağı çökertildi. Emniyet ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren takibi sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yasa dışı bahis ağının işlem hacminin 300 milyon 844 bin 684 lira olduğu belirtildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 AYLIK TAKİP SONUCU YASA DIŞI BAHİS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı deşifre edilmişti.

Ayrıca Edirne ve İstanbul'da 16 şüphelinin yakalandığı eş zamanlı operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.