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Edirne'de taksici kapıyı açıp indi araç çarptı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 02:29 - Güncelleme : 13 May 2024 02:35

Edirne'de taksici durağa gelip aracından indiği sırada arkadan gelen otomobil çarptı. İki araç arasında kalan şoför yaralı durumda hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de ticari taksi sürücüsünün araçtan indiği sırada başka bir aracın çarptı kaza kamera kayıtlarına yansıdı.
Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Gölet Taksi durağında meydana gelen kazada Batuhan Geridönmez idaresindeki 22 T 0423 plakalı ticari taksi çalıştığı durağın önüne gelerek kapıyı açıp indiği esnada kendisine arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Geridönmez, iki otomobilin arasında kalarak yaralandı. Ticari taksi sürücüsüne çarpan otomobil ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı ise taksi durağın güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kapıyı açıp indi araç çarptı - 1. ResimSÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Batuhan Geridönmez, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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