Efes-2024’ün gündüz safhası başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

30 May 2024 10:24 - Güncelleme : 30 May 2024 10:37

İzmir’de Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gündüz safhası denizden yapılan kara bombardımanıyla başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde gündüz safhası icra edilmeye başlandı.

Sabah erken saatlerde başlayan tatbikatlarda TSK'ya ait helikopterler deniz unsurları ile birlikte tören geçişi gerçekleştirdi. F16 savaş uçakları 20 mm topuyla belirlenen hedefleri ateş altına aldı.

Mayınlı araziler titizlikle temizlendi. TCG ANADOLU Gemisinden çıkan ZAHA'lar karaya intikal etti.

Yoğun başlayan tatbikatlara Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları ve çok sayıda yabancı gözlemci takip edecek.

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına 9 bin 139’u milli 45 ülkeden bin 745 misafir olmak üzere toplam 10 bin 884 personel takip ediyor.