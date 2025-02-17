Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem daha! AFAD verileri açıkladı

Santorini ve çevresindeki deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Deprem fırtınası sırasında yapılan ölçümler, "kaldera" adı verilen, volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş yer şeklinin kaymaya başladığını gösterdi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas , 2024 yılı ağustos ayından bu yana, tabanın 4 santimetre yükseldiğini kaydetti. Ayrıca uzmanlar, Kalderanın doğuya doğru yaklaşık 6 santimetre yatay hareket ettiğini gözlemlediler.

EGE DENİZİ'NDE BİR DEPREM DAHA!

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler büyük bir tedirginlikle takip edilirken şiddetli bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde 5,0 büüklüğünde bir deprem daha oldu.



AFAD'ın verileri şu şekilde;

-Büyüklük:5.0 (Mw)

-Yer: Ege Denizi

-Tarih:2025-02-17

-Saat:10:49:47 TSİ

-Enlem:36.52222 N

-Boylam:25.57194 E

-Derinlik:7 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1891400246149697745

BİR SAAT İÇİNDE 3 DEPREM

Öte yandan AFAD'ın aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde son bir saat içinde 3 deprem oldu. Verilerde; depremlerin büyüklüğü 3.0, 4.2, 5.0 olarak kaydedildi.