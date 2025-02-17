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 | Baran Aksoy

Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem daha! AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde bir deprem daha oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; depremin büyüklüğü 5,0 olarak ölçüldü.

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Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem daha! AFAD verileri açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 12:14

Santorini ve çevresindeki deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Deprem fırtınası sırasında yapılan ölçümler, "kaldera" adı verilen, volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş yer şeklinin kaymaya başladığını gösterdi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas , 2024 yılı ağustos ayından bu yana, tabanın 4 santimetre yükseldiğini kaydetti. Ayrıca uzmanlar, Kalderanın doğuya doğru yaklaşık 6 santimetre yatay hareket ettiğini gözlemlediler.

EGE DENİZİ'NDE BİR DEPREM DAHA!

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler büyük bir tedirginlikle takip edilirken şiddetli bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde 5,0 büüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

-Büyüklük:5.0 (Mw)

-Yer: Ege Denizi

-Tarih:2025-02-17

-Saat:10:49:47 TSİ

-Enlem:36.52222 N

-Boylam:25.57194 E

-Derinlik:7 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1891400246149697745

BİR SAAT İÇİNDE 3 DEPREM

Öte yandan AFAD'ın aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde son bir saat içinde 3 deprem oldu. Verilerde; depremlerin büyüklüğü 3.0, 4.2, 5.0 olarak kaydedildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

DEPREM NEDİR?
Deprem, yer kabuğundaki fay hatlarında biriken enerjinin aniden serbest kalmasıyla ortaya çıkan sarsıntıdır. Bu olay, yer kabuğunda kırılmalara ve titreşimlere yol açarak yüzeyde hissedilir.
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