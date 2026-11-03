Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Ege Denizi'nde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
3.5 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntının gerçekleştiği saat için 17.23 bilgisi verildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://x.com/DepremDairesi/status/2117627020783829491
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü için 3.7 verisini paylaştı. Sarsıntının derinliği için 16 kilometre bilgisi kaydedildi. Sarsıntıyla ilgili olumsuz bir gelişme bildirilmedi.
Dün akşam saat 19.49'da Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. 9.07 kilometre derinlikteki sarsıntı çevrede kısa süreli tedirginliğe neden olmuştu.