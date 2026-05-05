Ege Denizi'nde deprem: Girit açıkları sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında bir deprem meydana geldi. Saat 22:38:40'ta kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

DATÇA'YA 213 KM UZAKLIKTA

Depremin merkez üssü Muğla, Datça'ya 213.35 km uzaklıkta olduğu bildirildi. 7.38 derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak kayıtlara geçti.

https://x.com/DepremDairesi/status/2051751343287587098